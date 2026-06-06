В Самарской области объявлен желтый уровень опасности в связи с грозами

Главное управление МЧС по Самарской области со ссылкой на прогноз Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу днем объявило желтый уровень опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отмечается на сайте ГУ МЧС, в субботу днем и вечером местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-19 м/с, возможен град.

Аналогичное предупреждение с объявлением на субботу желтого уровня опасности в связи с грозами и порывами ветра до 18 м в секунду накануне распространило ГУ МЧС по Ульяновской области. ГУ МЧС Оренбургской области цветовой уровень опасности не определяло, однако тоже разместило экстренное предупреждение о возможных в субботу грозах.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям регионов по возможности ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов (во избежание попадания под падающие фрагменты кровли), за остановками общественного транспорта и около рекламных щитов.

Андрей Васильев