«Роснефть» и Удмуртия продлили на ПМЭФ соглашение о развитии туризма

Компания «Роснефть» и минтуризма Удмуртии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) закрепили договоренности о совместной работе — стороны подписали соглашение, нацеленное на раскрытие туристического потенциала региона и стимулирование внутреннего туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РОСНЕФТЬ» Фото: «РОСНЕФТЬ»

Документ предусматривает продолжение стратегического партнерства в сфере создания комфортных условий для автопутешественников и продвижения туристического потенциала Удмуртии. Стороны договорились о совместных проектах в области внутреннего туризма и расширении сервисов для путешественников на АЗС «Башнефть» (входит в розничную сеть «Роснефти»).

«Роснефть» и Удмуртия сотрудничают в области развития автотуризма с 2023 года. За это время были реализованы ряд крупных совместных инициатив и мероприятий. В 2024 году состоялся туристический автопробег на родину Петра Чайковского: колонна из 100 автомобилей проехала из Ижевска в музей композитора в Воткинске.

Осенью 2025 года был презентован автомаршрут «В Игру на выходные». Он пролегает из Ижевска в Игру, а его общая протяженность составляет 120 км. В ходе маршрута туристы могут увидеть ижевскую стелу «Навеки с Россией», государственный зоопарк Удмуртии, попробовать блюда удмуртской кухни, посетить Игринский краеведческий музей и ряд других знаковых и исторических точек региона.

Кроме того, «Роснефть» и минтуризма Удмуртии совместно с министерством предпринимательства и туризма Башкортостана представили межрегиональный туристический маршрут «Ожерелье Камы». Проект предлагает погрузиться в культурные достопримечательности регионов, расположенных вдоль живописных берегов величественной реки Камы. Маршрут, протяженность которого составляет около 450 км, начинается в Уфе и заканчивается в Воткинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РОСНЕФТЬ» Фото: «РОСНЕФТЬ»

«Роснефть» совместно с партнерами разработала уже более 50 маршрутов, которые пролегают через 24 региона страны. Часть из них представлена на информационно-сервисной платформе «Роснефти» — «Горизонты России», которая работает по принципу конструктора: туристы могут самостоятельно прокладывать маршрут через АЗС компании.

Розничная сеть «Роснефти» включает около 3 тыс. АЗС, которые расположены в 62 регионах России, а также в Абхазии, Республике Беларусь, Киргизии и Южной Осетии.