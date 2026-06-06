За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам 9 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Заволжского района Ульяновска обратился 33-летний житель района, сообщивший о том, что пострадал от мошеннических действий, сообщила в субботу полиция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что с потерпевшим по телефону связался неизвестный, который представился представителем брокерской организации. Он предложил вложить деньги в инвестиции, чтобы в дальнейшем увеличить доход. Потерпевший поверил, скачал рекомендованное приложение, которое якобы должно показывать изменения его дохода от вложенных средств, и перевел на указанные счета более 2,5 млн руб. Вскоре он увидел, что его доход якобы увеличился, и попытался вывести деньги. Однако ему пояснили, что необходимо внести дополнительные средства за комиссию. Тогда молодой человек понял, что стал очередной жертвой мошенничества.

За неделю общая сумма средств, отданных жителями региона телефонным мошенникам (на основании официальных сообщений полиции), составила 8,87 млн руб.

Андрей Васильев