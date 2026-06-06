Власти подумают над тем как минимизировать издержки бизнеса и обеспечить переход в более высокую категорию. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По словам президента, не каждый предприниматель может справиться с растущими финансовыми затратами при развитии. И чтобы им помочь, необходимо разработать концепцию плавного перехода. Этим займется правительство совместно с ВЭБ.РФ. Отдельно Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС. В нынешнем виде налоговые правила оказались слишком жесткими для бизнеса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. С ним беседовал обозреватель Илья Сизов в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Когда принимались налоговые изменения, мы, бизнес-объединения — РСПП, ТПП, «Опора России», — направили письмо с предложениями по корректировке этих решений. Мы аргументировали свою позицию тем, что бизнесу необходим более плавный переход к новым условиям. В начале 2026 года мы видели, что налоговые поступления от малого и среднего бизнеса снижаются, ряд компаний закрывается, а многие предприниматели переходят в статус самозанятых, численность которых начала резко расти. После того как ситуация стала понемногу выправляться, в Минфине успокоились. Там решили, что палку не перегнули и опасения бизнеса не подтвердились. Однако такой вывод может означать, что сейчас будут продолжать придерживаться прежнего подхода и сохранят действующие ставки в 15% и 10%. На мой взгляд, это будет большой ошибкой. Мы считаем, что бороться с дроблением бизнеса необходимо, но делать это можно и другими способами, не создавая дополнительного давления на добросовестных предпринимателей.

—За те месяцы, которые прошли с момента обновления налогового режима, можно ли уже сделать какие-то предварительные выводы?

— Индивидуальные предприниматели или ООО, подпадающие под критерии упрощенного налогообложения, начинают сокращаться. Парикмахер, который работал в салоне как мастер, уходит, арендует собственное кресло и трудится как самозанятый на своем же рабочем месте. Конечно, рано или поздно, если он проработает там достаточно долго, налоговая может его выявить. Но таких случаев уже немало: в Москве и Санкт-Петербурге, по оценкам, до 30% салонов закрылись как юридические лица и фактически перешли в формат помещений, где рабочие места сдаются самозанятым.

Сейчас следующая «атака» может быть направлена на самозанятых. Уже есть законопроект о введении дополнительных признаков трудовых отношений, чтобы гражданско-правовые отношения не подменяли реальные трудовые. Фискальное давление, на мой взгляд, действительно выглядит избыточным. В этом случае охлаждение экономики может перерасти в ее фактическую заморозку, а затем восстановление будет дорогим и длительным.

— Вы сказали про инвестиционную паузу — это просто перерыв или уже есть какое-то значительное количество компаний, которые сворачивают проекты и вообще их отменяют?

— Действительно, не начинаются те проекты, которые были в планах, замораживаются те, которые находятся на таком этапе, когда их не нужно, например, консервировать. И, естественно, речь не идет о новых проектах. Поэтому уже многие компании говорят не о паузе, а именно о замораживании инвестиций. Сейчас предприниматели на упрощенной системе начинают платить НДС при годовой выручке свыше 20 млн руб. До налоговой реформы этот порог составлял 60 млн руб.