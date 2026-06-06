Вблизи Каменска-Уральского ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП

На 104-м километре автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вблизи Каменска-Уральского (Свердловская область) организовано реверсивное движение после смертельного ДТП, сообщили в свердловской Госавтоинспекции. В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Scania один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим и регулирования трафика.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и четко следовать указаниям инспекторов ДПС.

По возможности рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения для избежания заторов в зоне аварии.