В Татарстане руководитель фирмы погасил налоговый долг в 23,4 млн рублей

В Татарстане руководитель предприятия, занимающегося грузоперевозками, полностью погасил задолженность по налогам на сумму более 23,4 млн руб. Уголовное дело в отношении него прекращено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в 2021–2023 годах фигурант вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 11 контрагентами, уклоняясь от уплаты НДС, налога на прибыль и страховых взносов.

После того как следствие собрало доказательства его причастности, фигурант погасил долг в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

Анар Зейналов