«Москвич» запустит каршеринг электромобилей в Карачаево-Черкесии

«Москвич» планирует в тестовом режиме запустить в Карачаево-Черкесии услугу каршеринга электромобилей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано с руководством региона на ПМЭФ.

Как рассказала «Ъ» гендиректор завода Елена Фролова, сейчас в КЧР нет сервиса каршеринга, хотя интерес туристов к республике только растет. «Людям, которые приезжают из таких крупных агломераций, как Москва и Санкт-Петербург, несомненно, хотелось бы иметь тот же самый уровень комфорта, к которому они привыкли дома. Мы начинаем пилотный проект по реализации каршеринга, чтобы люди могли прилететь в аэропорт, взять электромобиль и поехать», — отметила госпожа Фролова.

В Карачаево-Черкесии планируется развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей: зарядки будут устанавливать в местах «притяжения туристов». «Пока люди любуются красотами, автомобиль заряжается», — уточнила Елена Фролова. По словам топ-менеджера, сейчас «Москвич» ведет переговоры с сервисами каршеринга, которые могли бы выступить «второй линией» в развитии программы.

В пресс-службе «Москвича» уточнили, что на ПМЭФ также было подписано соглашение о внедрении каршеринга электромобилей в Мордовии.

Также завод подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «НЕКС-Т» по разработке и производству мультимедийных устройств и дисплеев для «Москвичей». И с руководством РЭУ Плеханова — в области развития практических знаний и прикладных компетенций студентов.