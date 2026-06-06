Паслер открыл фестиваль мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал старт третьему фестивалю мотокультуры «Движение», который проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 5 по 7 июня.

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В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии колонна из более чем 4 тыс. мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Особое внимание уделено медикам-байкерам.

В этом году на двух площадках работают около 20 тематических зон: гастрофестиваль, выставка кастомных и ретро-мотоциклов, лекции и мастер-классы.

Впервые в рамках мероприятия организован женский мотофорум, посвященный роли женщин в мотосфере и безопасности дорожного движения. Для детей предусмотрены специальные площадки с обучающими программами.

Вчера фестиваль открыли музыканты Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на Плотинке выступит певица Елка.