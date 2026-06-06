Из украинского плена вернулись три жителя Челябинской области

В начале июня из плена были возвращены 185 российских военнослужащих. Среди них — трое южноуральцев, сообщает уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

На данный момент бывшие пленные находятся на территории Республики Беларусь, им оказывают необходимую поддержку. Рядом с бойцами — уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Все три южноуральца являются военнослужащими по контракту. У одного из них отец принимает участие в специальной военной операции.