«Дом Хвостова» XIX века в Сарапуле выставили на торги за 4,2 млн рублей

Объект культурного наследия «Дом Хвостова» XIX века в центре Сарапула выставили на торги, сообщили в финансовом институте «Дом.РФ». Начальная цена продажи объекта культурного наследия (ОКН) — 4,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

«В составе лота: продажа здания площадью 981 кв. м и аренда участка 0,1 га. Недвижимость предлагается использовать под размещение гостиницы, офиса или коммерческого объекта»,— говорится в сообщении.

«Дом Хвостова» находится на улице Раскольникова. Здание — образец купеческой архитектуры последней трети XIX века. В различные годы на первом этаже работали магазин обуви Манина, магазин Седельникова, велась хлебная торговля. На втором и третьем этажах работали сначала Сибирский торговый, а затем Коммунальный банк. В 1940-х годах в доме находилось Смоленское пехотное училище.

«Победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке»,— отметили в институте.

Заявки на аукцион принимаются до 13 июля. Торги состоятся 17 числа.