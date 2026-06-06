МЧС нашло более 1,5 тысячи нарушений противопожарных требований в Удмуртии

Почти 1,6 тыс. нарушений требований пожарной безопасности обнаружили инспекторы МЧС во время внеплановых проверок готовности поселений Удмуртии к сезону ландшафтных и лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ведомства. В населенных пунктах зафиксировали 839 нарушений, на территориях садоводств — 373, в детских лагерях и учреждениях отдыха — 360.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главная проблема — неисправность или полное отсутствие источников противопожарного водоснабжения, в числе которых пожарные гидранты и водоемы (332 факта). Далее идут проблемы с подъездными путями, включая отсутствие указателей и невозможность проехать пожарной машине (219), а также отсутствие или необновление минерализованных полос и нескошенная сухая трава вокруг поселений (212).

«Внеплановые проверки показали: готовность к пожароопасному сезону в Удмуртии неравномерная. Есть районы, где работа проведена на совесть — им спасибо. Но есть те, кто годами не может обеспечить элементарное: исправный гидрант или свободный проезд для пожарной машины. Это не бюрократия — это жизни людей. Мы требуем, и прокуратура нас поддерживает. Любое неисполнение предписаний влечет ответственность вплоть до уголовной», — прокомментировал и. о. заместителя начальника ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Татаркин.

Муниципалитетам, председателям СНТ и руководству детских учреждений в целом выдали 285 предписаний. К административной ответственности привлекли 163 должностных лица и 88 юрлиц. В прокуратуру направлено 22 информационных письма.