Городские власти внесут изменения в Генплан Екатеринбурга из-за КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией Генерального плана города до 2045 года с учетом новых программ комплексного развития территорий, транспортной реформы и предложений жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документ будет пересмотрен для интеграции обновленных планов по программе комплексного развития территорий (КРТ), развития инфраструктуры транспорта и инженерных сетей, а также расширения водно-зеленого каркаса столицы Урала. Сбор инициатив от граждан ведется до 6 июля в Департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга.

Заявки на внесение изменений должны содержать данные о расположении объекта, расчет затрат на строительство с указанием сроков ввода и источников финансирования, обоснование изменения границ населенных пунктов, а также технико-экономические показатели. Для промышленных зон требуется предоставить сведения о количестве рабочих мест, грузообороте и технологии производства.

После завершения сбора предложений начнется разработка обновленного Генплана. Затем проект вынесут на общественные обсуждения для внесения итоговых корректировок перед финальным утверждением Министерством строительства Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге активно действует программа КРТ, в рамках которой девелоперы развивают застроенные территории, снося старые дома и строя новые дома и социальные объекты.