Ульяновская область на ПМЭФ подписала соглашения на 110 млрд рублей инвестиций

«Более 110 млрд руб. — такой объем новых инвестиций нам удалось привлечь в экономику Ульяновской области по итогам работы на ПМЭФ-2026»,— сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди подписанных документов отмечаются такие как соглашение с руководством ОАК и АО «Ил» о масштабном техническом перевооружении ульяновского самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал АО «Ил»). Благодаря инвестициям будет продолжена модернизация УАЗ, завода «Технониколь Ульяновск». С «Арнест» подписано соглашение о корпоративных мерах поддержки для работников (выплаты 500 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 750 тыс. руб. — второго и 1 млн руб. — при рождении третьего и последующих). Также заключены соглашения со Сбербанком, ВТБ и МТС, маркетплейсом «Озон».

Андрей Васильев