В Ульяновске появится фармацевтическое производство

Соглашение о создании в Ульяновске фармацевтического производства в Ульяновске подписали на ПМЭФ-2026 губернатор региона Алексей Русских и владелец АО «Русфарм» Гелани Азиров, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что производство предполагается разместить на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск». В марте 2026 года компания «Русфарм» стала резидентом площадки и готовится начать проектирование предприятия.

Как сообщили представители компании, на предприятии планируется развернуть аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение полного цикла фармацевтических разработок. На производстве планируется создать 175 рабочих мест. Также прорабатывается вопрос подготовки кадров для фармацевтического предприятия на базе учебных заведений Ульяновской области. В частности, уже достигнута договоренность с мединститутом УлГУ и Ульяновским фармацевтическим колледжем о сотрудничестве в вопросах целевого обучения, практики и трудоустройства выпускников.

Гелани Азиров родом из Пятигорска. Прошел службу в ВДВ, получил степень бакалавра на факультете «Экономики и финансов» Эдинбургского университета (Великобритания) и степень магистра на факультете управления СПбГЭУ (Санкт-Петербург). Окончил московскую Школу управления «Сколково». Проживает в Санкт-Петербурге.

Был учредителем и руководителем ООО «Научно-производственный концерн ““Эскон”» (Ставрополь, деятельность прекращена в 2020 году). Он же является владельцем АО «Синтерсис» и АО «Приволжский научно-исследовательский производственно-фармацевтический центр» (оба предприятия также имеют фармацевтическое направление, тоже зарегистрированы в марте 2026 года в Ульяновске по адресу ПОЭЗ).

Андрей Васильев