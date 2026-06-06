В день рождения Пушкина Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем русского языка, отметив его роль как основы национальной идентичности. Напомним, День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что русский язык объединяет многонациональный народ России и обеспечивает сохранение духовных традиций, культуры и памяти поколений. Денис Паслер поблагодарил уральских педагогов, филологов, библиотекарей и журналистов за ежедневную работу по воспитанию любви к родному слову.

«Русский язык всегда будет для нас источником мудрости и вдохновения»,– подчеркнул глава региона.