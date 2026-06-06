В Невьянском районе в ДТП попали «ГАЗель», Matiz и трактор дорожных служб

В Невьянском районе на участке дорожных работ 5 июня произошло столкновение трех автомобилей. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло на 283-м км трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не снизил скорость и нарушил дистанцию до впереди идущего Matiz. После удара малолитражку отбросило вперед, где она столкнулась с «Ладой Гранта», после чего выехала на обочину и столкнулась с трактором дорожных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным ГИБДД, никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям и оформили необходимые документы по факту аварии.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах проведения ремонтных работ. Специалисты рекомендуют выбирать скорость с учетом дорожных условий и выдерживать безопасную дистанцию до других машин.