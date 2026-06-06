Девелоперы в Ульяновске обещают возвести до 2038 года более 600 тыс. кв. метров жилья

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на ПМЭФ-2026 подписал с руководителями «ДАРСДевелопмент» и «Железно» соглашения, в которых закреплены долгосрочные планы по развитию жилищного строительства в регионе. Об этом он сообщил в своем канале мессенджера «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, девелоперы планируют до 2038 года построить в Ульяновской области более 600 тыс. кв. м жилья. Общий объем вложений в экономику региона составит более 40 млрд руб.

В соглашении закреплено, что жилищное строительство компании будут осуществлять с учетом необходимости обеспечения новостроек объектами комфортной инфраструктуры, отмечает губернатор. Он также отметил, что сейчас правительством региона во взаимодействии с застройщиками ведется разработка механизма, позволяющего при реализации масштабных инвестпроектов безвозмездно передавать 5% новых квартир от застройщиков в госсобственность для детей-сирот и переселения граждан из аварийного жилья.

Андрей Васильев