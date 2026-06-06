Ульяновский автозавод в 2026 году приступит к серийному выпуску нового внедорожника

Договорились с гендиректором ПАО «СОЛЛЕРС» Николаем Соболевым о дальнейшем инвестировании в развитие УАЗ, сообщил в своем канале мессенджера «Макс» губернатор Ульяновской области Алексей Русских, отметив, что инвестсоглашение было подписано на ПМЭФ-2026, оно гарантирует долгосрочное инвестирование в развитие УАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отмечает губернатор, в ходе реализации инвестсоглашения на территории индустриальной площадки УАЗ создадут новые мощности, включая современное прессовое производство и новый окрасочный комплекс, готовится к запуску производство компонентов системы безопасности. Кроме того, в третьем квартале 2026 года на рынок выйдут обновленные модели УАЗ с современными силовыми агрегатами и светотехникой, в 2026 году на предприятии также стартует серийное производство нового внедорожника Sollers S9 по технологии полного цикла. В свою очередь правительство региона реализует программу содействия развитию индустриальной площадки завода.

До конца 2027 года общий объем инвестиций в ульяновский автозавод по программе индустриализации превысит 18 млрд руб.

Андрей Васильев