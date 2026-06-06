В Москве Пермское землячество наградило лауреатов Строгановской премии

Пермское землячество провело в столице церемонию награждения лауреатов ежегодной Строгановской премии. В 2026 году за ее вручение боролись 21 претендент в восьми номинациях, победители определялись в течение нескольких месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: оргкомитет Строгановской премии Фото: фото: оргкомитет Строгановской премии

В номинации за «Честь и достоинство» лауреатами стали сразу два человека. Это участники специальной военной операции, Герой России Алексей Линев и кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Люлько. Оба проявили героизм при выполнении боевых задач.

Победителем в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» правление землячества выбрало одного из основателей компании TrafficData, кандидата наук Дмитрия Поносова. Компания разрабатывает решения для интеллектуальных транспортных систем, ее продукция используется в 11 странах мира.

Доктор географических наук, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Сергей Пьянков стал лауреатом в номинации «За высокие достижения в науке и технике». Господин Пьянков — создатель научной школы мирового уровня «Математико-картографическое моделирование геосистем». Также под его руководством разработан первый за много лет атлас Перми.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» награду получила Светлана Абакшина. Госпожа Абакшина работает директором Большекустовской школы в Куединском округе. В ее семье воспитывается 25 детей.

«За высокие достижения в спорте» лауреатом объявлена выдающаяся спортсменка, трехкратная чемпионка Паралмпийских игр 2026 года Анастасия Багиян. Победы госпожи Багиян в лыжных гонках стали одним из самых выдающихся достижений российского спорта.

Победителем в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стал директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов. Под руководством господина Аверьянова предприятие внедряет передовые производственные технологии.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» награжден Ильдар Маматов, учредитель издательства «Маматов».Он безвозмездно передал в библиотеки, школы и вузы региона более 5 тыс. экземпляров книжных серий о культуре и народов Прикамья.

Лауреатом в номинации «в номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» стала директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. По ее руководством галерея обрела новое здание. Госпожа Тавризян обеспечила сохранение коллекций и создала уникальное музейное пространство.

Специального приза «Победитель общественного голосования» удостоен генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылев. За него проголосовали 1564 человека.