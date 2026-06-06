В Чувашии трудоустроены больше половины вернувшихся ветеранов СВО

В Чувашии трудоустроены 57% вернувшихся ветеранов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты республики Алену Елизарову.

По словам министра, ветераны не только устраиваются на работу по найму, но и открывают собственное дело, становятся самозанятыми или ведут личное подсобное хозяйство. При необходимости центры занятости предлагают переобучение.

Кроме того, с начала года для участников СВО изменили условия социального контракта: для них отменили критерий нуждаемости. Теперь ветераны могут получить государственную поддержку до 350 тыс. руб. на открытие бизнеса.

Около 20 участников СВО уже воспользовались программой, часть из них оформила индивидуальное предпринимательство, отметила госпожа Елизарова.

Анар Зейналов