Делегация Челябинской области подписала на ПМЭФ-2026 договоры на 50 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года делегация Челябинской области подписала более 20 соглашений о сотрудничестве на сумму 50 млрд руб. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Алексей Текслер.

Договоры касаются развития промышленности, агросектора, транспортной логистики, спорта и цифровых сервисов для бизнеса и жителей региона. Всего на форуме делегация Южного Урала провела около 40 встреч, по итогам которых были заключены договоры. Инвестиционные соглашения позволят создать новые производства на территории области и более 1,3 тыс. рабочих мест.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2025 году на ПМЭФ делегация Челябинской области заключила более 30 соглашений на общую сумму 200 млрд руб.