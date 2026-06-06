Владелец пермского танкера оспаривает решение о взыскании 49,4 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление ООО «Каматрансойл» о пересмотре решения о взыскании с компании и ООО «Кама Шиппинг» в бюджет РФ 49,4 млрд руб. вреда, причиненного водному объекту. Об этом свидетельствуют данные сайта «Электронное правосудие». Этим же судебным актом первая инстанция отказала заявителю в создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

ООО «Каматрансойл» является владельцем танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212».

Решение о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» 49,4 млрд руб. ущерба в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе было вынесено в августе 2025 года. С таким требованием в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось Черноморо-Азовское морское управление Росприродназора. Позднее компании пытались оспорить это решение в апелляции, но безуспешно. Общий ущерб от разлива мазута в Черное море ведомство оценило в 85 млрд руб., оставшиеся 35,4 млрд руб. должен выплатить, согласно решению суда, ЗАО «Волготранснефть».