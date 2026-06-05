Не тот климат

В презентованном на ПМЭФ Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов Ульяновская область не упоминалась, она не вошла в топ-20 лучших регионов по состоянию инвестклимата. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив, формируется на основании исследования аналитиками по 178 показателям восьми направлений благоприятной инвестиционной среды. Рейтинг формируется агентством с 2014 года, и если в первых рейтингах Ульяновская область занимала лидирующие позиции, то с 2023 года уже не попадает в топ лучших регионов. По данным «Ъ», регион занял 26-е место, и это, по мнению чиновников облправительства, адекватное место, показывающее, куда дальше стремиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В пятницу на ПМЭФ-2026 Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, который ежегодно АСИ формирует совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

Агентство стратегических инициатив (АНО) учреждено правительством РФ, председателем наблюдательного совета агентства является президент России Владимир Путин.

Как отмечает АСИ, цель рейтинга — формирование комплексной и объективной системы оценки результативности усилий региональных и муниципальных органов власти, направленных на улучшение качества деловой среды.

Регионы в этом году оценивались по 127 показателям по восьми направлениям: недвижимость (сроки получения разрешения на строительство и регистрации прав собственности), инженерные сети и коммуникации (сроки подключений, сложность оформлений), защита и меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура, технологии и связь, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренция. Анализ информации по показателям проводился на основе как статистических данных, так и оценок экспертов (35-40 экспертов на регион) и опроса предпринимателей (300 респондентов на регион).

Согласно итогам исследования, первое место в рейтинге разделили Москва и Республика Татарстан. Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области. На третьем месте расположились Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкирия.

Самарская область заняла 18-е место, Оренбургская область — на 16-м месте. Ульяновская область в топ-20 рейтинга не вошла.

Стоит отметить, что в 2014 году, когда был сформирован первый Национальный рейтинг, Ульяновская область заняла второе место, уступив лидерство Калужской области. В 2015 году Ульяновская область потеряла три позиции, перейдя на пятое место среди всех регионов России. В 2016 году регион занял 11-е место, в 2017, 2018 и 2019 годах удерживал 10-е место, в 2020 году позиция снизилась до 17-го места, в 2021 году АСИ стало определять на лидерские места сразу группы регионов, и Ульяновская область заняла 12-е место наряду еще с восемью областями. В 2022 году регион разделил 12-е место с Кемеровской областью. Начиная с 2023 года Ульяновская область больше не попадала в топ нацрейтинга.

Какое в нацрейтинге-2026 заняла Ульяновская область фактическое место, в АСИ не раскрывают. В агентстве «Ъ» пояснили, что к этим данным и полной раскладке показателей есть доступ только у правительства региона.

По данным источников «Ъ», Ульяновская область заняла 26-е место среди регионов РФ.

В конце мая этого года АСИ опубликовало аналитический доклад по нацрейтингу инвестклимата-2025. В нем Ульяновская область упоминается трижды. Отмечается, что регион наряду с еще двумя субъектами РФ продемонстрировал наибольшую положительную динамику по сокращению проверок надзорными органами — количество контрольно-надзорных мероприятий сократилось в 2,3 раза. Также отмечалось, что в Ульяновской области зафиксирована наименьшая доля компаний, столкнувшихся с коррупцией. В то же время АСИ отмечало, что в то время как по параметру «недвижимость» наилучшую динамику демонстрирует Татарстан, где время регистрации прав собственности на недвижимость за четыре года сократилось более чем в три раза, «только два региона ПФО — Чувашия и Ульяновская область — демонстрируют отрицательную динамику».

В чем причина того, что с 2023 года регион выпал из топ лучших регионов, пока не известно. По мнению директора Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства Руслана Гайнетдинова, просто сменилась методика формирования рейтинга, «больше используется статистических показателей, среди которых много тех, что отражают общее экономическое развитие региона в разных направлениях, а не усилия местных и региональных властей, как это было раньше». «В итоге, к примеру, никогда Ульяновская область не сможет сравниться с Москвой по отношению количества экспортных контрактов к количеству субъектов МСП. А это значит, что в первую двадцатку лучших регионов Ульяновская область, наверное, больше не попадет», — заметил господин Гайнетдинов. Он также признал, что по направлению финансовой поддержки бизнеса в регионе действительно есть снижение, обусловленное экономическими и политическими факторами (глава АСИ Светлана Чупшева во время презентации также отмечала снижение финансовой поддержки в ряде дотационных регионов).

Уполномоченная по защите прав предпринимателей Екатерина Толчина считает, что свое влияние на итог могло оказать наличие в показателях рейтинга большого количества субъективных факторов, основанных на опросах.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев заметил, что на показатели мог повлиять и уровень развития конкуренции в регионе, «а в этом направлении еще надо наводить порядок, чтобы сделать конкурсные процедуры более открытыми и прозрачными». Как пример он привел ситуацию в соцпитании.

Директор департамента инвестиционной политики регионального министерства промышленности и инвестиций Дмитрий Сиренко считает, что Ульяновская область заняла вполне адекватное место. Он соглашается, что в топе в целом более экономически развитые регионы, «тем не менее методика объективна для всех регионов». По его словам, правительству региона уже известны подробности по показателям и разрабатываются дорожные карты, которые позволят в будущем выйти на более высокие позиции. Он также отметил, что «есть много идей по улучшению инвестиционного климата, но они также требуют значительных бюджетных затрат, что, имея дефицитные бюджет, регион не всегда себе может позволить».

Министр промышленности, инвестиций и науки Наталья Артемьева сказала «Ъ», что, несмотря на непопадание в топ-20, регион сохранил лидирующие позиции по показателям нефинансовой поддержки бизнеса и разрешения возникающих споров и проблем при реализации инвестпроектов. Также, по ее словам, улучшились и показатели по правовой защите бизнеса, эффективности процедур предоставления ресурсов.

Сергей Титов, Ульяновск