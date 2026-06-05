Астраханская область на ПМЭФ попросила у РФ субсидии на обновление транспорта

Астраханская делегация на Петербургском международном экономическом форуме 2026 провела встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и главой Росморречфлота Андреем Тарасенко. Обсуждались развитие портовой инфраструктуры региона и международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По словам главы региона, портовая инфраструктура адаптируется к росту грузопотока по МТК: существующие мощности превышают 16 млн тонн в год. В 2025 году на ПМЭФ было подписано соглашение с компанией «Астра» о строительстве рейдового перевалочного комплекса в порту Оля с объемом инвестиций 650 млн руб.

Одной из ключевых тем стало продолжение дноуглубления на Волго-Каспийском морском судоходном канале для поддержания проходной осадки. По итогам 2025 года перевалка грузов в портах области превысила 5,7 млн тонн. За январь–апрель 2026 года грузооборот вырос на 68%, до 2,2 млн тонн.

Дополнительно Астраханская область предложила предоставлять регионам субсидии на обновление общественного транспорта, работающего на маршрутах между опорными населенными пунктами. Игорь Бабушкин рассчитывает на поддержку инициативы в министерстве.

Нина Шевченко