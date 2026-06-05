Сборная России обыграла Буркина-Фасо в Волгограде

Сборная России по футболу в товарищеском матче переиграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Игра прошла в Волгограде.

Голами в составе российской команды отметились Лечи Садулаев (14), Алексей Миранчук (20) и Илья Вахания (73). С 42-й минуты соперник играл в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраого.

Дебютантами сборной России стали двое 18-летних футболистов. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов вышел на замену на 60-й минуте и стал третьим самым молодым игроком в истории команды — после Сергея Пиняева и Игоря Акинфеева. Также в игру вступил защитник ЦСКА Кирилл Данилов.

Летний сбор команды Валерия Карпина продолжится 9 июня матчем в Калининграде против Тринидада и Тобаго. Ранее, 28 мая, россияне проиграли в гостях Египту (0:1).

Нина Шевченко