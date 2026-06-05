Герой России Очир-Горяев погиб в зоне СВО

Герой России, заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Военнослужащий несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, участвовал в прямой линии с главой государства в декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наран Очир-Горяев во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наран Очир-Горяев во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С первых дней СВО Наран Очир-Горяев находился на передовой. За его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции»,— написал господин Хасиков в Telegram-канале.

Господин Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года. Участвовал в операциях по взятию населенных пунктов Донбасса Соледара и Северска. В декабре 2025 года Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Наран Очир-Горяев три раза встречался с президентом. Во время прямой линии 19 декабря 2025 года Владимир Путин задавал военнослужащему вопросы о взятии Северска. Господин Очир-Горяев рассказал, что наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности.