Астраханская область стала вторым регионом в рейтинге возобновляемой энергетики

Астраханская область заняла второе место в инвестиционном рейтинге субъектов РФ в области возобновляемой энергетики по итогам 2025 года. Такие результаты представили на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

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В регионе функционируют 13 солнечных электростанций суммарной мощностью 345 МВт и пять ветряных электростанций мощностью 340 МВт. Общая установленная мощность объектов «зеленой» генерации — 685 МВт, или 48% от всей региональной генерации.

За 2025 год объекты альтернативной энергетики Астраханской области выработали 1,3 млрд кВт·ч, что составляет 37% от общего объема выработанной электроэнергии в регионе. Рейтинг АРВЭ с 2020 года оценивает субъекты по регуляторной среде, природному потенциалу и инфраструктуре.

Нина Шевченко