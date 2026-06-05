Курс доллара. Прогноз на 8–11 июня

Павел Бирюков,

главный экономист Курс юаня будет в диапазоне 10,7–10,9 руб./CNY, доллара — 73–75 руб./$ В течение недели рубль ослабевал против юаня вплоть до 11 руб./CNY — уровня, где торговался в начале мая, в преддверии публикации Минфином параметров операций по бюджетному правилу на июнь. К концу недели ему удалось отыграть часть потерь и консолидироваться у 10,84 руб./CNY. Минфин сообщил, что с 5 июня по 6 июля покупки валюты в рамках бюджетного правила будут увеличены с 5,8 млрд руб. в день до 9,9 млрд руб., таким образом, совокупные дневные операции Банка России увеличатся с 1,2 млрд руб. (примерно 1% дневных биржевых оборотов) до 5,3 млрд руб. (4%), что может оказать негативное влияние на рубль. Ожидаем, что на следующей неделе курс юаня будет в диапазоне 10,7–10,9 руб./CNY, доллара — 73–75 руб./$, евро — 80–83 руб./€.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Во второй половине недели не исключены риски возобновления нисходящего движения рубля В начале следующей недели вероятно инерционное продолжение коррекционного восстановления рубля, обусловленное оценкой участниками торгов влияния новых объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила. По нашему мнению, таких операций будет недостаточно для формирования устойчивого тренда на ослабление национальной валюты; вместе с тем они способны снизить риски выхода рубля на новые максимальные значения, а также содействовать выравниванию рыночного баланса и стабилизации курсов основных мировых валют. Во второй половине недели не исключены риски возобновления нисходящего движения рубля —потенциальным катализатором может выступить ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. В таком сценарии к концу недели пара юань/рубль может приблизиться к верхней границе коридора 10,5–11 руб./CNY, а курс доллара — стремиться к верхней половине диапазона 71–76 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Со стороны фундаментальных метрик рубля изменений нет Наблюдаемое ослабление рубля, вероятно, вызвано разовым фактором, таким как спрос на валюту со стороны какого-либо эмитента или крупного игрока. Со стороны фундаментальных метрик рубля изменений нет, они сохраняют свой поддерживающий характер, включая по-прежнему высокие цены на российскую нефть. Объем операций с валютой в рамках бюджетного правила в июне укладывается в рыночные ожидания и еще позволит рублю укрепиться на фоне повышенных объемов притоков валюты в страну из-за высоких цен на нефть в апреле—мае.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю продолжают оказывать все еще высокие процентные ставки На валютный рынок продолжают влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, на рубль оказывают давление планы Минфина увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила в июне, а также более низкие цены на нефть. В то же время поддержку рублю продолжают оказывать все еще высокие процентные ставки. Мы полагаем, что на этом фоне валютные курсы доллара и юаня, вероятно, продолжат колебаться в диапазонах 72–75 руб./$ и 10,6–11,1 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне американской валюты — перспективы ужесточения текущей ДКП ФРС Российский рубль продолжает получать поддержку от высокой ключевой ставки. Не на стороне национальной валюты дешевеющая нефть на фоне переговоров по мирному урегулированию ближневосточного конфликта. Также не добавляет оптимизма рублю новость об очередном проекте санкций против РФ, который одобрила Палата представителей США. Между тем для доллара в фокусе — статистика по росту числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до более высоких, чем ожидалось рынком, уровней. На стороне американской валюты — перспективы ужесточения текущей ДКП ФРС. Евро — под давлением от свежей экономической статистики из еврозоны, где были опубликованы относительно слабые показатели по потребительской активности.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик В течение ближайшей недели рубль может скорректироваться Ослабление рубля в начале июня, вероятно, во многом было связано с расчетами по новому выпуску ОФЗ в юанях, завершением налогового периода и снижением активности экспортеров на валютном рынке. Также импортеры могли увеличить спрос на валюту, предполагая, что текущие уровни валютного курса являются привлекательными для покупки (спрос на валюту может реализовываться с опережением). Кроме того, не исключено, что некоторые участники валютного рынка могли ожидать сообщений на ПМЭФ, способных повлиять на ожидания по будущему валютному курсу. Предполагаем, что цены на нефть Brent в июне составят около $95 за баррель, курс доллара — 70–75 руб./$, юаня — 10,3–11,1 руб./CNY. Возможно, уже в течение ближайшей недели рубль может скорректироваться в сторону укрепления в пределах указанных диапазонов.