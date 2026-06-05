ВТБ на ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с двумя регионами ПФО

ВТБ в рамках ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документы направлены на развитие долгосрочного взаимодействия банка и региональных властей в решении задач социально-экономического развития территорий. Среди субъектов Приволжского федерального округа договоры подписаны с правительствами Ульяновской и Оренбургской областей.

Соглашения также подписаны с властями Брянской, Ярославской, Ростовской и Томской, Запорожской и Херсонской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, а также Камчатского и Краснодарского краев.

Евгений Чернов