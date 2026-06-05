Волгоградская область улучшила инвестиционный рейтинг на восемь позиций

Волгоградская область впервые вошла в топ-15 национального инвестиционного рейтинга. За год регион поднялся на восемь позиций. Такие данные обнародовали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в администрации Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Согласно данным Агентства стратегических инициатив, в Волгоградской области время получения земельных участков в аренду сократилось на 15 рабочих дней, сроки разрешения на строительство — на 26 дней, подключение к газопроводу — на 42 дня. Время регистрации прав собственности снизилось на 40%. Регион входит в топ-10 по оценке предпринимателями объектов инвестиционной инфраструктуры.

В 2024 году создано Агентство инвестиционного развития, которое координирует работу с бизнесом. В 2025 году сопровождение инвестпроектов переведено в цифровую систему. Объем инвестиций в основной капитал вырос с 291,4 млрд руб. (2023-м) до 398,6 млрд руб. (2025-м). С 2014 года в экономику региона направлено более 2,7 трлн руб. негосударственных инвестиций.

Нина Шевченко