Сергей Устюгов ушел из сборной Югры

Сергей Устюгов покинул сборную Югры по лыжным гонкам, сообщил тренер команды Сергей Турышев. Разговор с ним опубликован на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжник Сергей Устюгов (посередине)

Фото: Пресс-служба правительства Югры Лыжник Сергей Устюгов (посередине)

Фото: Пресс-служба правительства Югры

«Сергей Устюгов покинул сборную Югры, и о переходе в другой регион нам ничего не известно. В любом случае спасибо ему за все!»,— сказал господин Турышев.

Сам спортсмен эту информацию пока не комментировал. В своем Telegram-канале 4 июня он написал: «Всем привет, ну как, вы готовы к новостям?».

Сергей Устюгов — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2022 года, которые прошли в Пекине. В 2017 году на чемпионате в Лахти выиграл два золота и три серебра.

Еще после Олимпиады в 2022 году Сергей Устюгов заявлял, что задумывается о звершении карьеры. «Еще один олимпийский цикл? Нет. Мое тело не выдерживает. Последний месяц было очень тяжело. Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули»,— сказал он.

Анна Капустина