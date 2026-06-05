Иностранцев погрузили в новую реальность

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили возможности для работы иностранных компаний на рынке РФ. Российские власти предупреждают, что бизнесу, в том числе и зарубежному, стоит воспринимать санкции как «новую реальность» — как и занятие рынка игроками, в частности, из азиатских стран. Западные же компании ожидаемо видят риски в работе на российском рынке — в частности, из-за передачи во временное управление РФ активов бизнеса из «недружественных» стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

5 июня на ПМЭФ российские чиновники и представители европейского и американского бизнеса обсудили перспективы работы иностранных компаний в РФ и возвращения на рынок тех, кто после 2022 года по политическим и экономическим соображениям принял решение его покинуть. Как сообщил модерировавший дискуссию советник Б1 Александр Ивлев, опрос 58 международных компаний показал, что половина респондентов ожидает роста привлекательности инвестиционной среды РФ к 2030 году.

В Минэкономики, впрочем, считают, что российский рынок и так не терял привлекательности для международных компаний — как отметил замглавы ведомства Денис Тюпышев, его начинают занимать организации из других стран. По его словам, доля преимущественно азиатских стран во внешнеторговом обороте РФ сейчас составляет порядка 74%, тогда как доля европейских стран опустилась ниже 20%.

При этом, подчеркнул Денис Тюпышев, оставшийся на российском рынке бизнес учится зарабатывать в новых условиях. Днем ранее на форуме вице-премьер Алексей Оверчук призвал и российские компании строить бизнес-связи уже в «новой реальности», где санкции лишь «инструмент рыночного регулирования».

Иностранцы на ситуацию перевеса доли иностранного присутствия в РФ в сторону Азии смотрят под другим углом.

Председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп предупредил, что Китай — не «мать Тереза» и не занимается благотворительностью.

По его словам, китайские поставщики в три-четыре раза завышают для РФ цены на товары, в которых та нуждается. «Спасибо нашим западным партнерам, которые в какой-то момент прекратили экономические взаимоотношения с нами и вынудили нас идти на Восток»,— иронично ответил на это Александр Ивлев.

Спор развернулся и вокруг передачи во временное управление РФ имущества компаний, связанных с «недружественными» странами. Почетный президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде заметил, что иностранным компаниям, которые не работают в России, «страшно приходить сюда, потому что они боятся, что захватят их активы,— нам нужно разобраться с этим вопросом». Он добавил, что понимает, почему эта мера позиционируется как ответ на арест российских активов за рубежом, но считает, что сравнивать эти две ситуации нельзя: в европейских странах арестованы государственные активы, а переданные во временное управление РФ — частные.

К тому же, добавил Эмманюэль Киде, в случае с арестом российских активов они просто «замораживаются», а значит, считать, что они «отобраны», нельзя. «Этого не понимаем,— посмеялся в ответ господин Ивлев.— Замораживают твои деньги, ты не можешь платить за обслуживание дома, налоги платить за эту собственность. Ты фактически ее теряешь». Российский бизнес, отметим, на этот счет также имеет собственную точку зрения. Ранее глава РСПП Александр Шохин отмечал, что политику российских властей в отношении иностранной собственности надо воспринимать как желание этот бизнес сохранить — например, для участия в «потенциальной схеме размена» одних активов на другие (см. “Ъ” от 28 апреля).

Полина Попова