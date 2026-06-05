«Мы активно переходим на агентное кодирование»

В рамках Петербургского международного экономического форума экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил со старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологий» Сбербанка Кириллом Меньшовым о развитии искусственного интеллекта и его значимости для индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Вы выступали на сессии на форуме и говорили о том, что молодое поколение сейчас многое решает. Какие ключевые задачи вы ставите перед вашей молодой командой? Каковы требования к их деятельности?

— Решает все-таки не только молодое поколение. Самое главное, что решает совместная работа молодого поколения и опытного поколения, назовем это аккуратно так. У обоих частей нашей команды, безусловно, есть свои преимущества. И наша главная, наверное, ценность в том, что мы умеем их интегрировать между собой. Молодость и опыт, работая вместе, дают самый большой результат.

А второе, что очень важно отметить: конечно, мы видим, что молодое поколение более открыто к инновациям и изменениям. Все мы понимаем, что сейчас начинается новая технологическая эра генеративного искусственного интеллекта. То есть мы с точки зрения информационных технологий прошли автоматизацию, цифровизацию и вот вступаем в новую масштабную эру. И сейчас, конечно, очень важно очень быстро адаптироваться, перестраиваться. Новые технологии появляются буквально ежеквартально.

В ноябре прошлого года появилось агентное кодирование, и мы активно на него переходим, перестраиваемся. Конечно, видим, что молодежь переходит на него активнее. Тем, у кого есть большой опыт ручного создания программных продуктов, конечно, тяжело отказаться от того, как они делали это раньше. Им тяжело довериться искусственному интеллекту, потому что агенты кодируют, конечно, иначе, чем делали бы вы сами, и результат получается иной. Поэтому молодежь — это очень важная часть крупной команды, но она не работает без опытных коллег в этой же команде.

— Мы уже входим в эту новую реальность, в реальность AI-native. И очень интересная тема: какие отрасли, бизнесы уже ощущают эту точку невозврата? Без искусственного интеллекта невозможно работать. Какие вы отмечаете для себя направления?

— Здесь тоже очень важно понимать, какой был канон развития цифровизации, цифровой трансформации. Сначала это была эпоха цифровизации. Если вы помните, такие газеты, как «Коммерсантъ» и остальные, просто публиковали свою печатную версию на сайте один в один. Это то, с чего все начиналось. И где мы сейчас с вами оказались? То есть каждая трансформация все-таки начинается с базы. Тогда была цифровизация, сейчас ИИ-зация, можно это так назвать, когда, по сути, мы еще не прошли точку невозврата. Это важно. Мы накапливаем опыт, технологии, накапливаем новые энейблеры, которые позволят нам это делать. И точка невозврата уже не за горами.

Важно понимать, что такое Digital AI-native-организация, например, «Сбер». Это компания, которая без диджитал не способна существовать, не будет функциональна. Если вдруг представить эту ситуацию, что мы в отделениях не обслужим всех наших клиентов, не переведем такое количество платежей. Во-первых, это некому руками будет делать, во-вторых, клиенты просто не поместятся во все наши отделения. В этом смысле с точки зрения диджитал мы точно прошли точку невозврата.

То же самое произойдет, безусловно, с искусственным интеллектом. В моем понимании, эта точка не за горами. Безусловно, технологические лидеры, те, кто показал себя в эпоху цифровизации и цифровой трансформации, и будут теми самыми компаниями, которые покажут себя здесь. Наверное, так же, как и в эпоху цифровизации, появятся и новые игроки, которые возникли исключительно на этой волне.

— Это те, кто создает ИИ-агентов? Это сейчас самое популярное.

— Может быть, это будет не оно. Я напоминаю, что в эпоху цифровизации интернета у нас появились такие компании, которых в эпоху до этого не существовало. Примерно такие же компании неизбежно появятся и в новой эпохе. Войдут ли они так же стремительно в такой же масштаб или нет, посмотрим. Все сильно будет зависеть от скорости трансформации и изменений тех, кто сейчас уже здесь работает, таких, как мы.

— Насколько я знаю, на конференции ЦИПР «Сбер» представил первое в России руководство по AI-нативной трансформация процесса создания программного обеспечения. Речь о том, что пишет код искусственный интеллект. Какие два-три основных принципа из него вы бы рекомендовали владельцу бизнеса?

— Для бизнеса важно понять, наверное, самый ключевой принцип (мы это называем «петлями»), несколько петель работы. Как мы это разделяем? Раньше человек думал, что надо сделать, управлял продуктом, понимал, в каком направлении двигаться, какой функционал делать, а потом уже реализовывал проект. В команде какой-то большой это могло бы разделяться по ролям: продакт-оунер, который создает продукт, есть разработчик, который пишет код.

Сейчас, поскольку код уже создается мультиагентными системами, человеку нет необходимости тратить на это большое количество времени. Поэтому постепенно все смещается к тому, что человек работает только над смыслом, ценностью и продуктом, ставит задачу искусственному интеллекту, и тот выполняет эту задачу.

И здесь очень важен следующий этап — это принятие результата. На текущий момент принятие результата работы искусственного интеллекта неизбежно выполняется человеком, и это формирует новую проблему. Очевидно, что мы можем очень быстро придумывать, что надо в продукте. Если ИИ очень быстро делает доработки, возникает вопрос: а как мы сможем быстро принимать этот результат? Есть ли у нас достаточно времени и терпения, чтобы все это прочитать?

Ответ на этот вопрос, собственно, дает наша методология, каким образом строить код проверки и частично снять эту когнитивную нагрузку с человека. Очевидно, что, если инженер вместо написания кода будет бесконечно читать чужой код, со временем он будет просто нажимать «OK», потому что трудно себе представить настолько усердного человека, который бы не сошел с ума в таком процессе.

— Многие говорят о столкновении человека и технологий, о том, что столько людей не нужно будет для выполнения задач. И эта социальная проблематика, с вашей точки зрения, когда приобретет актуальность?

— Мое персональное мнение, что этого не произойдет. Благодаря искусственному интеллекту, который действительно снимает рутину и позволяет делать больше, мы просто будем совершать больше задач. В нашем инженерном мире есть огромное количество бэклог-задач, которые хотелось бы сделать в продукте, но которые не были реализованы, потому что не хватило сил и ресурсов. Мы наконец-то сможем делать продукты, которые в каком-то смысле совершенны, в которых сделано ровно все, что задумал их создатель. На текущий момент практически ни в каком продукте это невозможно. Нам не хватает сил, нам хочется его перерисовывать исходя из каждого нового дизайнерского тренда, который каждый год появляется.

То же самое с точки зрения кибербезопасности и уязвимостей. Огромное количество уязвимостей сейчас находится с помощью ИИ. И, опять-таки, не хватает сил многим командам их исправлять. Появляются новые технологии, возможности, как можно что-то включить в новый продукт, но не хватает ресурсов это сделать.

В моем понимании мы сможем получить гораздо более совершенный мир, более совершенные, функциональные, интегрированные друг с другом продукты, постоянно меняющийся и постоянно адаптирующийся под нас опыт. То есть то, что было просто недоступно в силу ресурсных ограничений.

— Какие организационные барьеры, с вашей точки зрения, сейчас существуют? Что необходимо преодолеть?

— Самый главный — барьер в наших головах. Трансформация только началась. Мы привыкли к предыдущему укладу, нам трудно переходить на новые инструменты. Честно, мы проходим эту трансформацию огромной инженерной командой «Сбера». У нас 35 тыс. инженеров, которые проходят этот путь. И знаете, у меня все время в голове аналогия, что, если взять какого-нибудь студента и дать ему в руки учебник по Java, то он же не станет программистом в этот момент. Ему надо пройти очень долгий путь. Так же и здесь. Инструменты дают фантастические возможности, но тюнинг этого инструмента, его использование — это всевозможные скиллы, навыки, инструменты, определенные способы работы с контекстом.

Плюс еще практически каждые две-три недели появляются какие-то новые подходы, новые инструменты. В интернете публикуются новые навыки для агентных систем. Мы специально делаем так, чтобы наши системы были совместимы с мировыми лидерами. Соответственно, мы берем эти навыки, пробуем их. Это постоянное динамичное самосовершенствование, которому просто нужно время. Мне кажется, это ключевое.

Нам просто нужно пройти этот путь, научиться. Тогда, безусловно, мы столкнемся с какой-то следующей проблемой, как, например, нехватка мощностей для обучения моделей, оборудования под это, мощностей. Если раньше объективно мы не настолько активно это использовали, то сейчас, когда мы перешагнули отметку инженерной команды потребления порядком 3 трлн токенов в месяц, это начинает становиться задачей.

Самое главное, нам нужны не просто абстрактные токены, нам нужны токены в рабочее дневное время.