День России, VK Fest, концерт Басты и спектакль с Сергеем Безруковым

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Баста (Василий Вакуленко) во время концерта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Музыкант Баста (Василий Вакуленко) во время концерта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Баста 6 июня на стадионе «Ак Барс Арена» — большой сольный концерт Басты. Специальные гости: МакSим, ГУФ, Мона, Комната культуры, Рамиль (Ramil’). В связи с мероприятием дорога вокруг стадиона будет перекрыта. Стоимость билетов — от 6500 рублей. (16+) «Музыкальные миры Ханса Циммера» 10 июня в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Музыкальные миры Ханса Циммера» в исполнении CGM Orchestra. Легендарные саундтреки из фильмов «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Интерстеллар», «Король Лев» и других прозвучат под светом тысячи свечей в сопровождении видеоряда. В концерте участвуют 30 профессиональных музыкантов. Стоимость билетов — от 1600 рублей. (6+)

Постановки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Казанова. Искусство жить» с Сергеем Безруковым 7 и 8 июня в театре им. М.Джалиля покажут спектакль «Казанова. Искусство жить» с Сергеем Безруковым в главной роли. Это комедия о приключениях легендарного авантюриста при дворе Екатерины II. Императрицу сыграла Екатерина Климова, Ломоносова — Сергей Степин, графа Орлова — Сергей Сафронов. Стоимость билетов — от 7000 рублей. (16+) «Васса» с Юлией Пересильд 7 июня в театре Камала в рамках Фестиваля искусств «Горький +» покажут спектакль «Васса» Театра Наций. В главной роли — Юлия Пересильд. Постановка переосмысляет горьковскую «Вассу Железнову»: волевая купчиха, владелица судоходной компании, пытается спасти разваливающийся дом и семью, но обстоятельства оказываются сильнее. В спектакле использованы обе редакции пьесы (1910 и 1935 годов) и фрагменты других произведений Горького. В музыкальном ряде — народные песни, советские хиты и романс «Если можешь, прости». Стоимость билетов — от 4000 рублей. (18+) Опера «Севильский цирюльник» 11 и 12 июня в театре им. М.Джалиля покажут оперу Россини «Севильский цирюльник» в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси. Искрометная история о предприимчивом Фигаро, который помогает графу Альмавиве увести красавицу Розину из-под носа старика Бартоло. Опера исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (12+)

VK Fest Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "VK Fest 2024" в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фестиваль "VK Fest 2024" в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ 7 июня на площадке у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль VK Fest. На главной сцене выступят Zivert, FEDUK, Клава Кока, Дора, группа «Сироткин», Татьяна Куртукова и Ришат Тухватуллин. На второй сцене с локальной музыкой — Хижина Музыканта, Марат Яруллин, Dj Сулейман, Ilgiz & Malsi Music, Defne, Дышать и Beku. Среди блогеров и звезд, которые приедут на фестиваль, — Дима Масленников, Ян Топлес, Антон Шастун, Вики Шоу, Арсений Попов, Супер Стас, Платон Горохов и Клава Кока. Гости смогут получить автографы, сфотографироваться и задать вопросы. Помимо музыки, на фестивале будут работать десятки интерактивных зон. Технологическая зона предложит VR-тренажеры, автосимуляторы, PlayStation 5, робототехнику и радиоуправляемые трассы. Творческие мастерские научат делать украшения, шопперы, духи, картины-аффирмации и парфюм. Спортивные активности включают бег в мешках, поднятие гири, бой подушками, панна-футбол, настольный кикер, мини-гольф, йогу и сдачу нормативов ГТО. Также будут работать фотозона с клубным автобусом ФК «Рубин», экстрим-зона с рампой и ярмарка профессий. В лектории выступят: в 15:30 — Сергей Безруков (о жизни, карьере и семье), в 17:30 — Аделя Зиганшина, Александр Шавлиашвили и Айдар Заббаров (о том, как в Татарстане сочетаются тренды и традиции), в 18:40 — Ян Топлес, Полина Диброва, Роман Товстик и Евгения Плотникова (о влиянии гаджетов на внимание и привычки детей). Стоимость билетов — от 5000 рублей (взрослый). (0+)

День России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ 12 июня в Казани отметят День России. Праздничные мероприятия в Казани начнутся уже вечером 11 июня, а на следующий день продлятся с утра до позднего вечера. 11 июня в 18:00 во дворике Национального музея Татарстана в преддверии пройдет концерт духовых оркестров под открытым небом, приуроченный ко Дню России. Выступят сводный оркестр Росгвардии и МВД, оркестр Танкового училища, а также коллектив барабанщиков «Большой день» кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. В 11:00 рядом с мечетью Кул Шариф состоится концерт с участием победителей и лауреатов фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Главная концертная площадка развернется у Центра семьи «Казан». В 15:30 здесь выступят звезды российской эстрады и известные коллективы: Ансамбль песни и пляски войск Росгвардии, певец Артур Исмагилов, музыканты Казанской городской филармонии, группы «Каспий», «Марсель» и легендарные «Отпетые мошенники». На площадке также будут работать зоны с аквагримом, аниматорами и детскими мини-аттракционами. Завершится вечер в 22:00 праздничным фейерверком. В парке имени Урицкого гостей ждет насыщенная культурная программа, посвященная народному искусству и традициям. Выступят Казанский казачий ансамбль Владимира Белоусова, женский хор русской песни «Ивушка», детский вокальный ансамбль «Джой» и хореографический коллектив классического бального танца под руководством Фариды Сагиевой. В культурном центре «Залесный» с 10:00 до 12:00 пройдет тематическое мероприятие с выступлениями вокальных и танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и артистов эстрады. Одним из главных событий станет Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» в Казанском Кремле с 11:00 до 15:00. Перед открытием гостей ждет «Парад Дружбы» — шествие представителей национальных объединений в традиционных костюмах. Во дворе Присутственных мест будут работать национальные подворья, выставка-ярмарка «Этно-маркет», мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. На главной сцене выступят Академический ансамбль песни войск Национальной гвардии РФ.

Влас Северин