Экс-глава кузнецкого МРЭО ГИБДД получил срок за взятки и фиктивные права

Кузнецкий районный суд Пензенской области огласил приговор экс-главе местного МРЭО ГИБДД Федору Стексову. Он признан виновным в получении взяток и выдаче водительских удостоверений без реальных экзаменов (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кузнецкий районный суд Пензенской области Фото: Кузнецкий районный суд Пензенской области

По версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года Стексов через посредника получил от пяти человек от 26 до 30 тыс. руб. за выдачу прав без реальной сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила 146 тыс. руб. Как в декабре прошлого года утверждали силовики, он оформил четыре удостоверения знакомым — тоже без проверки знаний ПДД.

В суде бывший майор полиции вину признал полностью, но давать показания отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. При этом пояснил, что уже все рассказал на следствии.

Суд назначил Стексову четыре с половиной года колонии общего режима, штраф 300 тыс. руб., а также запрет на три года работать на госслужбе с властными или распорядительными полномочиями. Он также лишен звания «майор полиции». Приговор еще не вступил в силу.

По этому же делу проходили еще два фигуранта. 58-летнего жителя Пензы, по данным суда, речь идет об Эдуарде Мастеке, обвиняли в посредничестве при передаче 30 тыс. руб. (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Еще одну фигурантку, 25-летнюю жительницу Кузнецка Ангелину Салихову, признали виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Она взяла у знакомого 60 тыс. руб. якобы для взятки, но деньги присвоила. Однако о приговоре для них не сообщается.

Нина Шевченко