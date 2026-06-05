Ректор УрГЮУ выступил против ограничений применения ИИ в вузах

Законы о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) в обучении не избавят общество от страха, что технологии заменят естественный интеллект, заявил ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик в рамках пресс-конференции на полях XIX сессии Европейско-Азиатского правового конгресса. Глава вуза добавил, что подобные инициативы являются «законотворчеством ради законотворчества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бублик

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Бублик

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мне кажется, по количеству изменений законодательства мы впереди всей планеты. Ощущение, что депутаты работают не для того, чтобы уловить изменения в общественных отношениях и устранить противоречия, а принять как можно больше законов в сессию и отчитаться»,— подчеркнул господин Бублик.

Ректор выступил против применения подобного подхода в сфере ИИ. «Если мы боимся, что ИИ заменит естественный интеллект, то никакие законы это не поправят. Неужели я, как преподаватель и директор, который знает законодательство и хороший практик, не пойму, что студент дал задание и GPT написал ему работу? Два вопроса задам, и будет понятно, что не он автор этой монографии, диссертации или курсовой работы. Не надо выдумывать на каждое действие специальный закон. Зачем?»,— сказал Владимир Бублик.

Глава УрГЮУ призвал учиться толковать и применять «то, что уже есть». «Есть фундаментальные понятия, которые работают и должны применяться законодателями и правоприменителями. Не успели одну практику сформировать, осознать ее, идет изменение в законодательстве, и все начинается снова. Эта гонка, как собака за хвостом бегает, крутится и крутится»,— возмутился он.

Его поддержал ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, добавив, что по этой же причине необходимо создать новый Административный кодекс РФ из-за превращения действующего документа «в инструкцию». По словам главы вуза, вместо ограничения использования ИИ вузы должны подстраиваться под изменения и менять образовательные практики.

«Распространение ИИ убивает самое главное — творчество, потому что возникает эффект потребителя. Надо менять траекторию дипломной работы, она должна быть от заказчика, человек должен сходить на практику, увидеть реальную проблему и попытаться на своем уровне ее решить. Пусть сделает ее на 10-20%, но это будет самостоятельная творческая работа, которая даст возможность нам оценить его как исследователя и потенциального работника»,— сказал господин Блажеев.

Василий Алексеев