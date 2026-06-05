Главе СКР доложат о массовой драке с подростком на питбайке в Нижнем Тагиле

Председателю Следственного комитета России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту драки в Нижнем Тагиле с участием несовершеннолетнего водителя питбайка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 3 июня во дворе дома на Ленинградском проспекте произошел словесный конфликт между местным жителем и подростком на питбайке, который перерос в потасовку. Позже на место прибыла группа мужчин, и, по словам очевидцев, между ними и местным жителем произошла драка.

Следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СК Борису Францишко доложить об установленных обстоятельствах.

Анна Капустина