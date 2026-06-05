Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский покидает клуб

36-летний защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Алексей Василевский покинул команду по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба «юлаевцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алексей Василевский играл за «Салават Юлаев» с 2013 по 2015 и с 2023 по 2026 годы. В перерыве между выступлениями в Уфе он защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 702 матча, забросил 59 шайб и отдал 104 голевые передачи. В последние сезоны Василевский становился одним из лидеров лиги по числу заблокированных бросков соперников — таковых за регулярные сезоны 2024/2025 и 2025/2026 у него набралось 348.

Каким будет дальнейший карьерный путь защитника, в «Салавате Юлаеве» не указали.

«К сожалению, сейчас от меня ничего не зависит. Я бы и рад остаться с вами. Очень жаль, что приходится покидать Уфу. Но такова хоккейная жизнь», — прокомментировал сам Алексей Василевский в соцсетях.

Идэль Гумеров