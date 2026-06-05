«Делать окончательные выводы преждевременно»

Владимир Путин жестко ответил на письмо Владимира Зеленского. Президент Украины ранее предложил встретиться лично и поставить точку в противостоянии. Российский лидер счел тон послания оскорбительным, власти в Киеве обвинил в вероломстве и дал понять, что ставка будет делаться на военную силу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что мирное решение явно откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому коллеге. Украинский лидер объявил об этом 4 июня. Владимир Путин как раз в это время общался с зарубежными СМИ. Речь в документе в основном шла, естественно, об Украине. Стоит напомнить, что условия прекращения огня со стороны РФ не изменились: ВСУ должны покинуть ту часть Донбасса, которую они сегодня занимают. При этом известно, что переговоры сейчас на паузе.

Зеленский, со своей стороны, предложил Путину не ждать, когда главный посредник в лице Вашингтона освободится от груза проблем на Ближнем Востоке, а встретиться лично в любой стране без посредников, дабы поставить точку в противостоянии. Весь текст письма приводить не будем, но написано оно было не совсем дипломатическим языком, с небольшим переходом на личности. Кроме того, в нем содержался намек на то, что победитель не предопределен, неизвестно, чем все это еще может закончиться, скажем мягко.

Пресс-служба Кремля отреагировала молниеносно, предложив украинскому лидеру приехать в Москву, то есть всерьез его послание не восприняли.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского «отличным развитием событий», мол, сторонам действительно пора все это заканчивать. Ответ лично от президента России прозвучал, что важно, прямо на пленарном заседании Международного петербургского экономического форума, то есть на официальном масштабном мероприятии. Владимир Путин фактически назвал все это хамством и ответил, что встречи пока не будет. Причем Зеленского он старался не называть по имени, упоминая его как «автора вот этой бумажки».

Иными словами, говорить не о чем. Что касается личной встречи лидеров, то российская позиция остается неизменной — беседовать тет-а-тет можно, но лишь при заключении окончательного соглашения.

Российский фондовой рынок на заявления Владимира Путина отреагировал снижением. Ничего, конечно, еще не решено, но на сегодня создается устойчивое впечатление, что на мирном сценарии можно ставить крест.

Более того, по логике вещей ситуация имеет тенденцию к обострению. Военная составляющая активизируется. Возможность для переговоров остается, но все больше теоретическая. Впрочем, делать окончательные выводы еще рано. Личные выпады и взаимная неприязнь — это одно, а большая политика — другое. Тем не менее рассчитывать на скорое завершение боевых действий явно не приходится. Собственно, это было понятно изначально. Вместе с тем можно вспомнить фразу госсекретаря Марко Рубио о том, что конфликт в целом зашел в тупик и военного решения не имеет, нужно вести переговоры.

Дмитрий Дризе