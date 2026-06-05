Борт «Уральских авиалиний» в Анталью совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейс U6-1549 должен был перелететь из Перми в Анталью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно», — говорится в комментарии перевозчика. Чтобы устранить проблему, экипаж решил сделать посадить самолет в Екатеринбурге.

На борту находились 220 пассажиров. По согласованию с миграционной службой их разместили в терминале аэропорта. На время ожидания своего вылета им предоставили горячее питание и напитки.

Анна Капустина