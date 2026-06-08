Многоцветье и многоголосье

Премьера коллекции Le Choeur des Pierres («Хор камней») состоялась в Сен-Тропе на Французской Ривьере, куда съехались любимые клиенты бренда и звезды мирового кино, в том числе Тильда Суинтон и Зои Салдана.

Уже многие годы департамент высокого ювелирного искусства Cartier под руководством Жаклин Карачи-Ланган выстраивает уникальные композиции вокруг редких цветных камней. Рубины, изумруды, сапфиры, шпинели, бриллианты необычных форм становятся точкой опоры, краеугольным элементом каждого украшения. Однако любая коллекция Cartier high jewellery — это не просто собрание выдающихся геммологических образцов. Всякий раз дом представляет на суд публики философский трактат о том, как благодаря дизайну цветные камни резонируют, вибрируют, складываются в хроматические этюды и преобразуют хаос в гармонию. «Хор камней» продолжает это стремление глубоко прочувствовать и услышать каждый минерал. Любопытно и то, что французское слово «chur» («хор голосов») звучит как «cur» («сердце»), намекая на исключительную природу самоцветов. «Мы играем с камнями, сочиняя симфонию»,— говорит Пьер Райнеро, директор по имиджу, наследию и стилю Cartier.

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Le Choeur des Pierres — это 125 произведений и более 85 тыс. часов ювелирной работы, выверенный баланс между фигуративным и абстрактным, скульптурным и динамичным. И, конечно, узнаваемые символы Cartier. Колье Tutti Kanya обыгрывает многоцветный стиль tutti frutti, отсылая к Hindu necklace 1936 года, сделанному по личному заказу Дэйзи Феллоуз. Съемная подвеска «коврового» колье имеет в центре огромный 30-каратный гравированный замбийский изумруд. Кисточку из рубиновых бусин тоже можно отсоединить и прикрепить к задней части ожерелья.

Пантера, героиня колье Panthere Kentia, возлежит на великолепном кабошоне цейлонского сапфира весом 50,13 карата (оммаж драгоценности герцогини Виндзорской 1948 года). Треугольный силуэт украшения сложен из плавных изогнутых бриллиантовых линий, напоминающих волны.

Тигр мягкой пружинящей походкой спускается по ступенькам из пяти крупных топазов империал — так выглядит колье Haryma. Скульптурный мотив продолжается россыпью бесцветных, желтых и оранжевых бриллиантов с вкраплениями черного оникса — в тон шкуре. В другом колье вытянутое тело хищника становится частью ювелирного изделия, незаметно перетекая в нити желтых и коньячных бриллиантов, образующих шейное украшение.

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Хоралом звучат не только ожерелья Cartier, но и кольца — объемные, сложные и многодельные. В рамку кольца Kinko из нескольких рядов бриллиантов помещены редкие голубой и зеленый бриллианты, в Auralis составлена композиция из бесцветных и ярко-розовых бриллиантов из закрытой ныне австралийской шахты Аргайл. Семикаратный коньячный бриллиант становится хамелеоном, поскольку широкая шинка кольца Amberis покрыта плотным паве из ограненных алмазов всех оттенков шампанского.

Самым оригинальным изделием получилась моносерьга Pyra с бесцветными и оранжевыми бриллиантами, напоминающими капли дождя или драгоценной эссенции на волосах прекрасной дамы. Это трансформер: вещица на удивление легко превращается в брошь и даже тиару.

В Сен-Тропе показали лишь первую часть симфонии Cartier, впереди нас ждут еще две премьеры.

Нина Спиридонова