«Золотая судья» потеряла блеск

В Краснодаре суд согласился с доводами Генпрокуратуры и обратил в доход Российской Федерации активы «золотой судьи» Елены Хахалевой, ее родственников и приближенных. Государству отошли более сотни жилых и коммерческих помещений, 73 участка и 4 коммерческих фирмы. В ходе процесса надзорное ведомство представило данные о связях семьи Хахалевых с представителями криминалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

Процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее бывшего мужа Роберта, матери Ольги, сестры Натальи и сына Кирилла Хахалевых, а также их доверенных лиц продлился более месяца. На заседании суда 5 июня судья Максим Балин огласил решение: требования Генпрокуратуры удовлетворены, в казну отходят 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых помещений, компании «Автофинанс», «ГРК Актив», «Реформа» и СПК «Колос». Также обращению в доход государства подлежат денежные средства на счетах ответчиков в объеме 15,5 млн руб. Общая стоимость конфискованных активов в решении суда не оглашена.

Надзорное ведомство инициировало процесс об изъятии имущества клана Хахалевых и их партнеров в апреле текущего года в связи с многочисленными нарушениями антикоррупционных норм со стороны Елены и Натальи Хахалевых во время их работы в судебной системе.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Елена Хахалева задействовала судебные механизмы для передачи высоколиквидных сельхозугодий в Новопокровском районе Кубани в пользу Роберта Хахалева и его доверенных лиц. Таким способом Хахалевы завладели земельным фондом более чем в 12,5 тыс. га. Кроме того, семья Хахалевых незаконно получила контроль над государственными сельскохозяйственными землями площадью 632 га в Краснодаре. Территория была передана под застройку, в результате стоимость земли возросла до 20 млрд руб., говорится в иске Генпрокуратуры. К незаконному обогащению причастна и младшая сестра «золотой судьи» Наталья Хахалева, которая в должности судьи арбитражного суда помогала компаниям, аффилированным с Робертом Хахалевым, уходить от уплаты налоговых и иных платежей на миллионы рублей.

При рассмотрении заявления Генпрокуратуры прозвучали сведения о том, что в 1990-е годы Елена Хахалева общалась с криминальным авторитетом Резо Бухникашвили (Пецо), с которым также контактировал Роберт Зилпимиани, будущий муж Елены Хахалевой, взявший в браке ее фамилию. На последнем судебном заседании начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры края Тамара Михайлиди привела данные о возможных связях с криминалитетом и младшей сестры «золотой судьи» Натальи Хахалевой. По данным надзора, люди из близкого окружения неназванного вора в законе оплачивали расходы Натальи Хахалевой на обучение. Сам криминальный авторитет в настоящее время находится в розыске по обвинению в занятии руководящей должности в преступной иерархии, сообщила прокурор Михайлиди.

Основная часть ответчиков по иску Генпрокуратуры (всего привлечено 22 физлица) не признала претензии надзора.

С требованиями частично согласились Роберт Хахалев, его гражданская жена Левиза Меситская, компаньон господина Хахалева Дмитрий Левченко, а также доверенные лица семьи: Андрей Плетень, Олег Шпак, Ирина Гилан и Татьяна Михайлик. Остальные ответчики, в том числе сама Елена Хахалева, а также владельцы агробизнеса в Новопокровском районе Василий и Сергей Генераловы, не согласны с позицией прокуратуры (Сергей Генералов — председатель правления и соучредитель СПК «Колос», изъятого в казну). Представители семьи Генераловых настаивали на том, что их контакты с Робертом Хахалевым ограничивались заключением сделок по покупке сельхозугодий. Бывший муж «золотой судьи» через своего представителя сообщил, что не намерен оспаривать решение суда, каким бы оно ни было.

Елена Хахалева получила известность в 2017 году благодаря роскошной свадьбе ее дочери Софии; на торжестве выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Николай Басков. Тогда судья объясняла, что банкет оплатил отец ее дочери Роберт Хахалев, успешный бизнесмен. Позднее Елену Хахалеву, родственницу экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова (у него были конфискованы многомиллиардные активы), объявили в розыск за махинации.

Анна Перова, Краснодар