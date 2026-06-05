Солнце подогреет энергорынок

Конкурсный отбор на строительство зеленой генерации общей мощностью 258,7 МВт прошли те же инвесторы, что и год назад. Всю квоту на ветрогенерацию забрала «Форвард Энерго», возведением солнечных электростанций на Дальнем Востоке займется «Юнигрин Энерджи». Еще две малые ГЭС «ЭкоЭнерджи Групп» появятся на Северном Кавказе. Участники рынка возобновляемой энергетики ожидают нового дополнительного отбора на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В 2027–2032 годах в России появится еще 258,7 МВт зеленой генерации, следует из итогов отбора инвестиционных проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, инвесторы построят 231,3 МВт ветряных электростанций (ВЭС) и 17,2 МВт солнечных электростанций (СЭС). Кроме того, отбор прошли две заявки на строительство малых ГЭС общей мощностью 10,3 МВт. Результаты отбора 5 июня опубликовал «Администратор торговой системы» (структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков).

Основная конкуренция на первом этапе отбора развернулась в сегменте ветроэнергетики, но в итоге всю квоту на строительство ветряной генерации — 231,3 МВт — второй год подряд забрала «Форвард Энерго» (структура финской Fortum, находится под внешним управлением Росимущества). Четыре объекта будут возведены к декабрю 2032 года в Оренбургской области, их одноставочная цена поставки (стоимость электроэнергии и мощности) составит 6,8 руб. за 1 кВт•ч. Средний заявленный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) вырос с 35,1% до 38,7%.

Общая сумма требуемой годовой выручки для восьми проектов составила около 6,64 млрд руб., сообщил «Совет рынка».

В сегменте солнечной энергетики отбор прошли два проекта мощностью 8,3 МВт и 8,9 МВт, которые к 2027–2028 годам в Амурской области построит «Юнигрин Пауэр», структура «Юнигрин Энерджи». Цена поставки составит 13,7 руб. за 1 кВт•ч и 13 руб. за 1 кВт•ч соответственно, КИУМ — 19,4%.

В «Юнигрин Энерджи» сообщили “Ъ”, что выиграли право на строительство солнечной генерации совокупной мощностью около 17 МВт, этот параметр будет уточнен по итогам проектирования объекта. Объекты будут построены на отечественном генерирующем оборудовании, включенном в реестр российской промышленной продукции, в энергодефицитной Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока. Объем инвестиций составит до 2 млрд руб., уточнили в компании.

Кроме того, «ГидроЭнерджи — Осетия» (входит в «ЭкоЭнерджи Групп») построит в Северной Осетии одну из малых ГЭС мощностью 5,2 МВт по 19,9 руб. за 1 кВт•ч с вводом в июле 2028 года. Другую станцию мощностью 5,05 МВт с ценой поставки 19,3 руб. за 1 кВт•ч компания запустит в Дагестане в июле 2029 года.

Программа поддержки зеленой энергетики, включающая строительство СЭС, ВЭС и малых ГЭС с использованием договоров о предоставлении мощности, действует с 2013 года (ДПМ ВИЭ; гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка в течение 15 лет). Согласно требованиям второго этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ (2025–2035 годы), степень локализации проектов должна составить около 85–90%. В июле прошлого года проводился дополнительный отбор проектов зеленой энергетики для покрытия дефицита на Дальнем Востоке, сейчас регуляторы обсуждают проведение еще одного отбора в регионе.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев отметил, что по результатам конкурса отобрано почти 260 МВт, таким образом, портфель реализуемых проектов достиг 7 ГВт.

По его словам, инвесторы с нетерпением ждут информации о дополнительном отборе инвестпроектов ВИЭ-генерации, который может быть объявлен в начале следующего года, его объем может превысить 1 ГВт.

По данным ассоциации, к апрелю общая установленная мощность ВИЭ в энергосистеме России составила 7,34 ГВт, 5,4 ГВт из них — мощность объектов ВИЭ, построенных в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (твердые бытовые отходы).

Анна Тыбинь