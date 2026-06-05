«Людям невыгодно вкладываться в бизнес»

Высокая ставка, дефицит кадров и проблемы с донесением информации: предприниматели рассказали “Ъ FM”, что думают об итогах Международного петербургского экономического форума и какие вопросы у них остались.

CEO проекта UV Land Евгений Ермаков: «С изменением возможностей маркетинга, в том числе e-commerce, площадки, которые работали и в которые инвестировали, по тем или иным причинам ушли. Если у них получится сделать формат Alipay, в котором ты можешь и оплатить, и рекламировать, и поставить, и зарегистрироваться, и сделать почти все, то для России это будет неплохо, но это время. Вот это время дополнительно мешает малому бизнесу развиваться. Все, что касается ИИ-рекламы, это интересное направление, это новый огромный рынок, но он не наш. И если что-то происходит, мы полностью теряем эту коммуникацию. Я, собственно, сюда приехал для того, чтобы понять, какие сейчас есть инструменты, на что готовы и компании, и государство, чтобы подрядчики и субподрядчики могли продолжать работу, развиваться».

Основательница компании MOMO for home Любовь Гупал-Алипова: «У нас небольшой магазин на Пятницкой улице, там же кофейня. Выручка — 1 млн руб. И для нашего 1 млн руб. лишних 100 тыс. руб. плюсом — это как раз 10%, чья-то зарплата. То есть для нас важно остановить все на этой ставке до 60 млн руб. Кроме того, в малом бизнесе большая проблема с кадрами. Нужны креативные люди, но из-за того, что у нас небольшие зарплаты, мы не можем себе позволить сотрудника с окладом 200-300 тыс. руб. Соискатели, которые к нам приходят, сразу спрашивают, какой у нас бюджет. А мы работаем по бартеру. То есть найти профессионалов, которые будут работать в малом бизнесе, очень сложно».

Основатель франшизы шеринга электроснегокатов Kashalot Sharing Антон Елизаров: «Нам нужно искать деньги для дальнейшего развития, и мы выходим на инвестиционные платформы. Сейчас у нас плотная работа с Brainbox, чтобы привлекать в акционерный капитал какую-то сумму с широкого рынка. Сейчас готовимся и к "Арене Единорогов" у Хартманна. Если банки не дают, значит, люди собирают. Кроме того, мы, конечно, ищем долговое финансирование. Это сложно, потому что банки говорят: "Где ваш миллиард оборота?" Его пока нет, а развиваться надо. Институты развития вроде "Сколково" и так далее это хорошо, но это много бумажной истории, это время. Если мы сейчас не успеем дофинансировать производство, потом станет поздно. Частные инвесторы разные схемы придумывают, но высокие ставки серьезно влияют на стоимость денег. Людям невыгодно вкладываться в бизнес».