Шпион из Кинешмы

В Ивановской области за сотрудничество с СБУ был осужден житель города Кинешма. Как стало известно “Ъ”, используя интернет, он сам вышел на связь с сотрудниками украинской спецслужбы, предложив свои услуги в качестве разведчика и наводчика дронов на военные части и объекты оборонного комплекса. Согласно переписке, фигурант рассчитывал получить $10 тыс., реально ему заплатили 3 тыс. руб., а отсидеть придется 15 лет на строгом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель города Кинешма, осужденный за госизмену

Фото: Ивановский областной суд Житель города Кинешма, осужденный за госизмену

Фото: Ивановский областной суд

И. о. председателя Ивановского областного суда Антон Колосов, учитывая требование прокурора региона Андрея Жугина, поддерживавшего обвинение на процессе, приговорил 55-летнего жителя Кинешмы к 15 годам строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (госизмена) УК. Кроме того, фигурант, имя которого не разглашается, будет ограничен на год в свободе после колонии и выплатит штраф в размере 300 тыс. руб.

Украинского агента вычислили и задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области. Оказалось, что мужчина по собственной инициативе связался по интернету с представителями СБУ, предложив им сотрудничество за вознаграждение.

При этом соискатель гонорара в $10 тыс. сообщил куратору, что не будет выполнять мелкие поручения типа поджогов на объектах железной дороги, так как в свое время являлся профессиональным военным — артиллеристом.

А вот полученные на службе знания и навыки в полной мере готов использовать для нужд противника России.

Фигуранта в СБУ в итоге решили привлечь в качестве наводчика. Он должен был представить украинской стороне уточненные координаты, описание, фото- и видеоматериалы о военных частях и оборонных предприятиях, по которым потом планировалось нанести удары беспилотной авиацией. Попался обвиняемый при выполнении первого задания, успев получить лишь аванс в 3 тыс. руб.

Оказавшись под следствием, наводчик заявил, что он на самом деле работал не на СБУ, а на ФСБ. Собирал материалы на своих украинских кураторов и их возможных агентов, чтобы затем передать российской спецслужбе.

Ноутбук и телефон, которые он использовал для связи с СБУ, были конфискованы.

Николай Сергеев