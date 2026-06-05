Сафари получит прямые перелеты

Прямые рейсы Москва — Занзибар начнутся со 2 июля. Об этом объявила президент Танзавании Самия Сулуху Хасан. Она посетила Петербургский международный экономический форум и провела переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Разрешение на прямые полеты получила авиакомпания Air Tanzania. Из Внуково в Занзибар будет вылетать три самолета в неделю.

О том, что авиасообщение возобновят, страны договорились в апреле 2026 года. Оно было приостановлено с весны 2021-го из-за пандемии коронавируса. Сейчас любое новое направление важно для российского туристического рынка. При этом Занзибар и ранее был достаточно востребованным курортом, отмечает вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин:

«Конечно, возобновление прямого воздушного сообщения подстегнет интерес к Танзании и, в зависимости от тарифов, частотности рейсов и их маршрута, определит его востребованность. Если говорить о тарифной политике, то именно в пакетных турах можно ожидать более доступные цены.

Средний чек по этим направлениям обычно колеблется в районе 350 тыс. руб. на двоих на 7-10 дней, включая авиаперелет. Если говорить конкретно о Занзибаре — а это самое популярное направление, — конечно, здесь есть и бюджетные варианты отелей. Этот курорт очень популярен у европейцев, и сегмент в четыре-пять звезд там представлен достаточно широко».

В Росавиации анонсировали, что авиасообщение могут возобновить в том числе с Дар-эс-Саламом — крупнейшим городом Танзании на побережье Индийского океана. Пока вместе с сафари на материковой части страны путешествие на двоих встанет примерно в 1 млн руб., говорит начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская:

«В стране есть удивительные сафари и хорошие места размещения. Поэтому, например, наша компания, как продающая индивидуальные туры, всегда очень любила Танзанию. Уровень сервиса там высокий, лоджии отличные, рейнджеры великолепные. Кроме того, в Танзании есть незабываемый парк Нгоронгоро — в котловине вулкана находится замкнутая экосистема. Вы можете, перемещаясь по не очень большой территории, увидеть всех возможных животных. Поэтому, безусловно, прямые рейсы в Танзанию подтолкнут развитие туров на сафари.

Ну, а Занзибар — это такой вариант небольшого отдыха после напряженной программы. У него есть свои плюсы и минусы. Безусловно, можно полететь всего на 5 дней и быстро посмотреть всех животных. Но, честно говоря, мы предпочитаем не мучить наших туристов и рекомендуем провести 10-12 ночей, чтобы спокойно познакомиться со всем диким миром, а потом, может быть, перелететь и где-то еще отдохнуть. Но, к сожалению, это не совсем дешевое удовольствие: проживание в действительно люксовых лоджиях на двоих на 10 дней обойдется примерно от 1 млн руб.».

По оценкам, которые приводили в Ассоциации туроператоров, спрос на отдых в островной части страны растет уже сейчас. Блоки мест турфирм в самолетах Ethiopian Airlines и Oman Air на Занзибар заполнены полностью. Сейчас стыковочный перелет в Танзанию через Эфиопию или страны Персидского залива обходится примерно в $800.

Александра Абанькова