Черноземье 05.06.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 6–7 июня Австралийский доллар 52,3172 Английский фунт 98,7789 Белорусский рубль 26,0815 Гонконгский доллар* 93,7701 Дирхам ОАЭ 20,0051 Доллар США 73,4689 Евро 85,5582 Индийская рупия** 77,0117 Казахстанский тенге** 15,1376 Канадский доллар 52,8705 Китайский юань 10,8530 СДР 100,5062 Сингапурский доллар 57,1564 Турецкая лира* 15,9963 Украинская гривна* 16,5626 Шведская крона* 78,5987 Швейцарский франк 93,2228 Японская иена** 45,9295 *За 10. **За 100.