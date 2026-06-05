Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 6–7 июня

Австралийский доллар 52,3172
Английский фунт 98,7789
Белорусский рубль 26,0815
Гонконгский доллар* 93,7701
Дирхам ОАЭ 20,0051
Доллар США 73,4689
Евро 85,5582
Индийская рупия** 77,0117
Казахстанский тенге** 15,1376
Канадский доллар 52,8705
Китайский юань 10,8530
СДР 100,5062
Сингапурский доллар 57,1564
Турецкая лира* 15,9963
Украинская гривна* 16,5626
Шведская крона* 78,5987
Швейцарский франк 93,2228
Японская иена** 45,9295

*За 10. **За 100.