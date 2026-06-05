Евросоюз призвал балканских новобранцев в свои ряды

5 июня состоялся саммит ЕС—Балканы. Впервые он прошел в Черногории, которая считается главным кандидатом на вступление в Евросоюз. С ключевой задачей — поддержать балканских новобранцев на пути в ЕС — саммит справился. Тем не менее не обошлось без нового обострения отношений между балканскими соседями — Сербией и Черногорией. В канун проведения саммита черногорские власти депортировали около 90 сторонников сербского президента Александра Вучича, прибывших из Белграда, заподозрив их в подготовке провокаций в ходе мероприятия. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита ЕС—Балканы

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Участники саммита ЕС—Балканы

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

То, что местом проведения ежегодного саммита ЕС—Балканы на сей раз была выбрана Черногория, стало логичным решением Брюсселя. Адриатическая республика официально объявлена лидером реанимированного ЕС в 2022 году процесса расширения и рассчитывает вступить в Евросоюз уже в 2028 году. В Брюсселе пока, правда, не исключают для будущих новобранцев вариант с постепенным, а не полноправным членством, поскольку, как предупредила недавно еврокомиссар по расширению Марта Кос, «троянские кони, которые бы подрывали ЕС изнутри, не могут стать его членами».

Тем не менее руководство Евросоюза не устает заверять балканские страны, что их будущее — в объединенной Европе.

И с этой важной задачей нынешний саммит, который проходил в черногорском курорте Тивате, судя по всему, справился. «Этот саммит является поворотным пунктом для Черногории, для Балкан и для самого Евросоюза в момент, когда политика расширения снова приобрела стратегическое значение,— подытожил мнение участников саммита его организатор, черногорский президент Яков Милатович.— Саммит дает новую надежду и свежую энергию всем кандидатам, подтверждая приверженность европейской перспективе региона».

Для достижения главной цели саммита не пришлось даже соблюдать обязательные ранее формальности. В отличие от прежних подобных встреч, на сей раз обошлись без принятия заключительной декларации. Оказалось, достаточно заверений присутствовавших в Тивате лидеров балканских стран, что членство в ЕС — главная цель для их стран, и потому они готовы выполнять «домашние задания» Брюсселя в виде проведения реформ, полного согласования внешней политики с курсом Евросоюза и разрешения споров мирным путем.

С последним, правда, вышла заминка уже в ходе проведения саммита.

В самый канун мероприятия черногорские власти депортировали прибывших чартерным рейсом из Белграда 87 сторонников сербского президента Александра Вучича, заподозрив их в подготовке провокаций в ходе саммита.

По данным полиции, все белградские гости были крепкими мужчинами, большинство с татуировками, многие числились в полицейских досье. Местные СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщали, что «белградский десант прибыл для проведения агрессивных акций поддержки» президенту Сербии, а информацию о нем черногорским партнерам передали французские спецслужбы, обеспечивавшие визит в Черногорию президента Эмманюэля Макрона.

То, что это были связанные с сербскими властями активисты, признал и прибывший в Тиват Александр Вучич, который заверил, что они всего лишь хотели «развернуть во время саммита транспарант с надписью “Сербия побеждает”». Тем не менее в тот же день сербские пограничники стали по нескольку часов задерживать на границе следующих в Сербию черногорцев. Еврокомиссии даже пришлось выступить с заявлением-предупреждением: «В то время когда саммит ЕС—Балканы говорит о значении регионального сотрудничества и добрососедских отношений, необходимы взаимное уважение и диалог».