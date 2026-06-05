Пропавших школьников из Ульяновска ищут в Саратовской области

В Саратовской области ищут двух 14-летний школьников из Ульяновска. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ответ СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Подростки пропали в ночь на 23 марта. Они собирались перейти по льду Волги из Заволжского района Ульяновска в Ленинский. Следователи расследуют уголовное дело об убийстве. По одной из версий, школьники утонули.

Зона поиска расширена от границ Ульяновской области до Самары и Саратова. С момента исчезновения детей поиски непрерывно продолжаются. В ведомстве уточнили журналистам, что в поисках также задействованы сотрудники МЧС, дроны, радиоэхолокаторы и водолазы.

Рыбаков и отдыхающих на Волге просят сообщать в правоохранительные службы о найденных на берегу вещах, так как они могли принадлежать пропавшим.

Нина Шевченко