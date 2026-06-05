Адвокаты отсидят с судьей

Суд в Москве приговорил к семилетнему сроку экс-судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука. По данным следствия, он получил взятки от двух адвокатов, в том числе при посредничестве своей жены, также выступавшей защитником. В ближайшее время господин Бойчук снова должен предстать перед судом за взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор бывшим судье Верховного суда Ингушетии Сергею Бойчуку, а также членам адвокатских палат Северной Осетии, Ингушетии и Ростовской области Сергею Табуеву, Исрапилу Бокову и Наталье Лонерт. Уголовное дело было возбуждено в начале 2025 года ГСУ СКР. Сергею Бойчуку инкриминировали получение двух взяток. Господам Табуеву и Бокову вменили передачу незаконных вознаграждений, а Наталье Лонерт — посредничество в одном из коррупционных эпизодов. Адвокаты Табуев, Боков и Лонерт были задержаны оперативниками ФСБ по местам своего проживания в феврале 2025 года.

Чекисты доставили их в Москву, где Басманный райсуд удовлетворил ходатайства ГСУ СКР об отправке фигурантов в СИЗО. В дальнейшем адвокаты были переведены под домашние аресты, под стражей приговора дожидался только судья. Расследование проходило под контролем Генпрокуратуры, она же представляла обвинение в суде.

По версии следствия, весной 2023 года адвокат Табуев представлял двух вьетнамцев, которым Карабулакский горсуд Ингушетии за нарушение миграционного законодательства назначил депортацию из России.

Желая смягчить участь своих подзащитных, Сергей Табуев обратился к супруге судьи Бойчука Наталье Лонерт, предложив взятку в 100 тыс. руб.

После того как через посредника деньги были получены, Верховный суд Ингушетии, рассматривая жалобу адвоката-взяткодателя, решил, что вьетнамцы должны самостоятельно, а не под конвоем выехать из России.

Той же весной, как установило следствие, другой адвокат — Исрапил Боков — самостоятельно привез судье домой в Магас 150 тыс. руб. За взятку тот смягчил Рамзану Бокову, фигуранту уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ, наказание с трех лет условно до двух лет и шести месяцев, а затем заменил их принудительными работами.

В прениях прокуратура просила назначить господину Бойчуку 14 лет колонии, господину Бокову — четыре года, а господину Табуеву — два. Экс-судья вину не признал, адвокаты Боков и Табуев, в свою очередь, с версией следствия согласились.

В результате московский суд признал всех подсудимых виновными и назначил господину Бойчуку семь лет общего режима, штраф в 7 млн руб., а также запретил ему занимать должности на госслужбе в течение семи лет после освобождения. Господа Боков и Табуев получили 2,5 и 2 года колонии, а также штрафы 1,5 млн и 1 млн руб. соответственно, кроме того, им запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Их взяли под стражу в зале суда. Госпоже Лонерт суд назначил два года колонии и штраф 1 млн руб., отбытие наказания ей, однако отсрочили до достижения ее ребенком 2016 года рождения 14-летнего возраста.

После оглашения судебного решения господин Бойчук громко заявил, что с приговором не согласен. Защитники и родственники подсудимых, присутствовавшие в зале суда, также назвали приговор слишком жестким.

Для Сергея Бойчука это не первое уголовное дело. После того, как в декабре 2023 года квалификационная коллегия судей Ингушетии лишила его судейских полномочий, господину Бойчуку и бывшему председателю Магасского райсуда Ингушетии Магомеду Аушеву следствие вменило еще и получение взятки от застройщика Адама Картоева.

За нее они вынесли ряд незаконных судебных решений, в том числе в пользу участников признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. Данное дело уже расследовано.

Ефим Брянцев